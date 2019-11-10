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  11 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Двое детей погибли, провалившись под лед в Костанайской области

CA-NEWS (KZ) -  Двое детей провалились под лед и скончались от переохлаждения в Житикаре Костанайской области, сообщает КЧС МВД РК.

10 ноября примерно в 16:25 с искусственного водоема полицейские спасли троих детей, которые во время игры на неокрепшем льду по неосторожности провалились в воду глубиной 2 метра.

Сотрудники передали пострадавших прибывшей бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

В ЦРБ медиками констатирована смерть двух детей 2014 и 2013 годов рождения, предварительно от переохлаждения.

Ребенок 2011 года рождения остается под наблюдением врачей, состояние средней степени тяжести.

Также стало известно, что, пытаясь спасти детей, пострадал свидетель несчастного случая, это 65-летний мужчина. Он также сейчас находится в больнице.

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