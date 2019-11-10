Новый прогноз ФАО о продовольственной ситуации

CA-NEWS (CA) - В Китае вспышка африканской чумы привела к резкому сокращению мирового производства свинины, а в странах Латинской Америки обнаружен опасный грибок на банановых плантациях. Об этом сообщают из Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), передает служба новостей ООН.

В докладе проводится анализ тенденций а области различных видов продуктов: от зерновых, рыбы, сахара, масличных культур - до молока и мяса. Так, ожидается, что в 2019 году производство пшеницы и кукурузы вырастет, производство сахара сократится - на 2,8 процента, а молока увеличится - на 1,4 процента. Почти 90 процентов этого роста произойдет за счет Индии и Пакистана.

Ситуация на мировом рынке рыбы по сравнению с прошлым годом не изменится. Хотя улов рыбы снизится на 3,4 процента, его компенсирует увеличение на 3,9 процента производства в секторе аквакультуры.

В этом году производство мяса крупного рогатого скота, овец, птицы и свиней сократится на 1 процент. Дело в том, что в Китае, на который приходится почти половина мирового производства свинины, пришлось уничтожить, как минимум, 20 процентов поголовья свиней из-за африканской чумы. Правда, китайцы компенсировали потери свинины ростом поставок курятины.