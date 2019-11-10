В ООН призвали Италию не лишать социальной поддержки мигрантов и беженцев, достигших 18 лет

CA-NEWS (CA) - Примерно 60 тысяч детей и подростков, которые прибыли в Италию без сопровождения взрослых в период с 2014 по 2018 год, достигли совершеннолетия. Это самый трудный период в жизни всех молодых людей, а тем более тех, кто оказался на чужбине без родителей. В ООН призвали власти Италии и других европейских стран не отказывать 18-летним мигрантам в помощи, которую они получали как несовершеннолетние, передает служба новостей ООН.

8 ноября был опубликован доклад ООН о проблемах, с которыми сталкиваются дети и подростки, прибывшие в Европу без родственников. Он подготовлен совместно Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Управлением Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) и Международной организацией по миграции (МОМ). Его авторы отмечают, что эти молодые люди бежали от ужасов войны, преодолев огромные трудности на пути в Европу. Но и здесь перед ними встает сразу несколько проблем: они не только вступают во взрослую жизнь, но и пытаются адаптироваться к жизни в чужой стране и справиться с пережитой травмой.

По словам координатора ЮНИСЕФ по программе миграции в Италии Анны Риатти, когда 17-летнему подростку, спасшемуся от конфликта, исполняется 18-лет, пережитая им травма не становится меньше. Она призвала власти Италии не лишать 18-летних беженцев и мигрантов социальной поддержки. «Для десятков тысяч молодых людей потеря постоянной поддержки из-за искусственного различия по возрасту приведет к их социальной изоляции. Есть опасность того, что они могут подвергнуться насилию и жестокому обращению в разных формах. Под вопросом окажется их будущее», - заявила представитель ЮНИСЕФ.

Представитель УВКБ ООН по Южной Европе Роланд Шиллинг считает, что исследование поможет правительствам осознать, как сложно определить границу между взрослыми и детьми, и понять, что в этот переходный период у подростков возникают особые потребности.

«Более четкое понимание факторов, которые способствуют или препятствуют позитивному переходу от статуса ребенка-беженца к статусу независимого, способного самостоятельно преодолевать трудности взрослого человека, поможет государствам активизировать свои усилия не только в плане защиты детей-беженцев, но и способствовать их благополучному переходу к взрослой жизни», - добавил представитель УВКБ.

«Это исследование важно в связи с еще двумя обстоятельствами», - сказал директор Координационного бюро МОМ по Средиземноморью Лоуренс Харт. По его словам, авторы, с одной стороны, привлекают внимание к опасностям и трудностям, с которыми сталкиваются подрростки, оказавшиеся без взрослых, а с другой - отмечают их сильные стороны, способность справляться с тяжелыми обстоятельствами и их потенциал.

В докладе ООН содержится целый ряд рекомендаций по защите молодых беженцев и мигрантов в Италии и других странах Европы, включая помощь в получении образования и в трудоустройстве.

В период с 2014 по 2018 год в Италию прибыло более 70 тысяч детей без сопровождения взрослых родственников. Около 90 процентов из них находились в возрасте от 15 до 17 лет. Предполагается, что в последние пять лет совершеннолетия достигли 60 тысяч беженцев и мигрантов.