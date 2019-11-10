Международный Суд ООН имеет право рассмотреть иск Украины против России

CA-NEWS (CA) - Международный Суд ООН в Гааге пришел к выводу, что обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины к России о нарушении двух международных конвенций: о пресечении финансирования терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Большинство судей не согласились с возражениями Москвы, представленными в сентябре, передает Служба новостей ООН.

Украина обратилась в Международный Суд 16 января 2017 года с просьбой рассмотреть ее иск к России, в котором, в частности, говорится, что Москва «спровоцировала и поддерживает вооруженное восстание на востоке Украины». Киев полагает, что такими действиями Российская Федерация нарушает основные принципы международного права, в том числе положения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Нарушение Конвенции о ликвидации расовой дискриминации Украина усматривает в том, что «незаконный» референдум в Автономной республике Крым «проходил в обстановке насилия и запугивания в отношении нерусских этнических групп», а также в «дискриминации крымских татар и этнических украинцев в Крыму».

Россия в официальных обращениях в Суд утверждала, что украинский иск носит «искусственный характер» и не имеет отношения ни к одной из упомянутых конвенций. Российские юристы также настаивали на том, что Киев не пытался решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража, как того требуют конвенции, и поэтому Суд не может рассматривать это дело.

В результате длительного изучения возражений России подавляющее большинство судей пришло к выводу, что Международный суд ООН обладает юрисдикцией для рассмотрения искового заявления Украины.

Международный Суд является одним из шести главных органов ООН. Это — единственный международный судебный орган универсального характера, разрешающий споры между государствами. Он состоит из 15 судей, избираемых Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности на девятилетний срок.

Участниками Статута Суда являются 192 государства. Около 70 из них признали юрисдикцию этого органа обязательной, но ряд из них сопроводили признание целым рядом оговорок. Кроме того, примерно в 300 двусторонних или многосторонних договорах предусматривается, что Суд обладает юрисдикцией по разрешению споров, связанных с их применением или толкованием. Такие положения есть и в двух конвенциях, на которые в своем заявлении ссылалась Украина.