РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Улан-Баторе пройдет Азиатский молодежный чемпионат по боксу среди женщин и мужчин

CA-NEWS (MNG) -  В этом месяце в Улан-Баторе пройдет Азиатский молодежный чемпионат по боксу среди женщин и мужчин. Ожидается, что в чемпионате примут участие более 200 молодых боксеров из 20 азиатских стран и регионов, включая Монголию, Китай, Индию, Узбекистан, Казахстан и Южную Корею.

Турнир будет проходить с 10-17 ноября. Сборная Узбекистана уже прибыла в Улан-Батор со своей командой и начала тренировки в столице Монголии. Как сказал их тренер, они намерены выиграть все золотые медали.

Боксеры будут соревноваться в 20 весовых категориях.

Весовые категории мужчин включают 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, -91 кг и + 91 кг.

Женщины-боксеры будут соревноваться в весе 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг и + 81 кг.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Таджикистан и Алматы будут расширять сотрудничество
  • Зять президента Узбекистана возглавил Ассоциацию смешанных боевых искусств
  • Туркменистан принял участие в заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×