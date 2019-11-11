В Улан-Баторе пройдет Азиатский молодежный чемпионат по боксу среди женщин и мужчин

CA-NEWS (MNG) - В этом месяце в Улан-Баторе пройдет Азиатский молодежный чемпионат по боксу среди женщин и мужчин. Ожидается, что в чемпионате примут участие более 200 молодых боксеров из 20 азиатских стран и регионов, включая Монголию, Китай, Индию, Узбекистан, Казахстан и Южную Корею.

Турнир будет проходить с 10-17 ноября. Сборная Узбекистана уже прибыла в Улан-Батор со своей командой и начала тренировки в столице Монголии. Как сказал их тренер, они намерены выиграть все золотые медали.

Боксеры будут соревноваться в 20 весовых категориях.

Весовые категории мужчин включают 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, -91 кг и + 91 кг.

Женщины-боксеры будут соревноваться в весе 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг и + 81 кг.