Общались через Telegram и убили 20 военнослужащих. Очевидец рассказал подробности нападения на погранзаставу в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Сотрудник органов безопасности Таджикистана, бывший очевидцем вооруженной атаки ночью 6 ноября на погранзаставу Ишкобод у таджикско-узбекской границы, утверждает, что той ночью примерно 20 таджикских военнослужащих были убиты и ранены, передает сайт Ахбор.

Боевики, по его словам, общались из Афганистана со своими сообщниками внутри Таджикистана по мессенджеру Телеграм и перейдя реку Амударья на афгано-таджикской границе на лодках, целые сутки прятались в селе Лайлакуя Кубодиёнского района. Он напомнил, что год назад боевики ИГ, убившие четверых иностранных туристов в Дангаре, также для связи использовали Телеграм.

Он рассказал, что боевики чтобы не вызвать подозрения, с помощью местного жителя купили в Кубодиёнском рынке колюще-режущие предметы (ножи, топор) и на четырех машинах с душанбинскими номерами, привезенными их сообщниками – два "Опеля”, один БМВ и один микроавтобус "Старекс” вечером 5 ноября поехали в сторону погранзаставы Ишкобод.

Источник добавил, что члены группы, напавшей на погранзаставу Ишкобод, были в основном узбекоязычные и среди них кроме уроженцев Таджикистана были и граждане других государств. Он утверждает, что число боевиков, перешедших 3 ноября афгано-таджикскую границу в районе Кубодиён, может быть намного больше тех 20-ти, которые напали на заставу.

Источник рассказал, что боевики еще до 3 ноября, когда они еще находились в Афганистане, свзязались по Телеграм со своими сообщниками в Таджикистане и попросили их подготовить транспортные средства и перегонять их до сел Лайлакуя и Кызыл-Нишан сельского джамаата Янгийул Кубодиёнского района на границе Таджикистана с Афганистаном.

Эти четыре автомашины - два "Опеля” (один из которых марки Опель-Зефира”), один БМВ и один микроавтобус "Старекс” - были сожжены во время нападения на погранзаставу и сейчас находятся на штрафплощадке ГАИ района Рудаки.

По словам очевидца, боевики попросили своих сообщников внутри Таджикистана перегонять машины дорогой через местечка Эсанбой в районе Рудаки, откуда до Кубодиёнского района ведет старая развалившаяся дорога времен еще СССР. Но нужно подчеркнуть, что у этой дороги были свои плюсе: Там нет практически никаких постов ГАИ и камер видеонаблюдения.

В итоге сообщники боевиков на четырех подготовленных машинах с душанбинскими номерами поехали через Эсанбой. Установлено, что они заправились в АЗС около джамаата Ляур (вблизи полигона 201-й российского военной базы). По дороге они ознакомились с картой местности, чтобы по пути назад не столкнуться с какими –нибудь трудностями.

По информации органов безопасности Таджикистана, одновременно в тот же день 3 ноября боевики из Афганистана перешли границу Таджикистана через реку Амударья на лодках, добрались до села Лайлакуя, где на целые сутки укрылись в доме одного из своих сообщников.

Караван из четырех подготовленных для их перевозки машин - два "Опеля” (один из которых марки Опель-Зефира”), один БМВ и один микроавтобус "Старекс” -также добрался в тот же день до Лайлакуи и Кызыл-Нишана и перегонявшие машины водители ночью встретились с "гостями” из за бугра. На следующий день они поручили местному жителю купить для них на рынке района Кубодиён колюще – режущие предметы, наподобие ножей и топоров и подточить их хорошенько у ножевого мастера.

После того как боевики достали холодное оружие, поздним вечером 5 ноября они на тех четырех машинах из Лайлакуи выехали в сторону погранзаставы Ишкобод, находящейся рядом с селом Султананабад района Рудаки на границе Таджикистана с Узбекистаном.

Когда 20 смертников добрались до Султанабада, они отправили одну женщину к наблюдательной вышке маленькой военной части Погранвойск, расквартированной в этом участке таджикско-узбекской границы. Граница здесь проходит по реке Кафарниган и холодную температуру ночью 6 ноября (-1 градуса) удручал еще и холодный ветер, дующий со стороны реки.

Примерно в 03:10, женщина – смертница, одетая во все черное, подошла к вышке и дрожащим от холода голосом на узбекском попросила помощи у караульного:

-Сынок, я потеряла дорогу в эту холодную погоду. Пожалуйста, спустись и покажи мне, кудат идти, или приюти меня на ночь.

На вышке, по словам очевидца, в тот час дежурил прапорщик Иззатулло Абубакр. Он увидев в такой час ночи женщину в черном, сильно испугался, подумав, что это наверное джин или еще что-нибудь потустороннее. Он даже зарядил свой автомат и направил на женщину, но она своим жалобным голосом начала плакать: «Я же мать, у тебя разве нет чувства жалости?»

Изатулло, который вырос в семье известного боглослова и сам был чтецом Корана, сжалился над женщиной и спустился с вышки к ней. Другие солдаты в части увидели, что Изатулло спускается с наблюдательной вышки еще до окончания своего дежурства, но подумали, мало ли что, может спускается, чтобы справить нужду.

Спустившись, Иззатулло подошел к женщине, чтобы расспросить ее более детально о том, кто она и что делает в этой степи посреди ночи? Но в этот момент женщина внезапно вытащила отточенный нож из-под пазухи и перерезала горло караульному. После этого она схватила автомат Изатулло и подбросила своим сообщникам, которые ждали в овраге за камнем. Этот автомат и стал первой добычой боевиков в погранзаставе Ишкобод.

Самый шустрый из боевиков схватил подброшенный автомат и побежал в сторону вороты военной части и начал палить автоматной очередью по более чем 10 солдатам и офицерам. Вслед подошли другие боевики, которые стали отбирать оружие у павших солдат.

Дежурные успели нажать на сигнал тревоги и командование части быстро доложило в Душанбе о нападение и попросила помощи.

Но пока подоспели бойцы "Альфы”, боевики смогли взять в кольцо и почти захватить эту небольшую военную часть Погранвойск в Ишкободе.

Очевидец утверждает, что бой в Ишкободе продолжался более одного часа и у правительственных сил погибли или были ранены примерно 20 солдат и офицеров. По его словам, другая сторона также понесла тяжелые потери, но 20 боевиков ИГ сражались до конца.

Ответственность за нападение на погранзаставу Ишкобод взяла на себя террористическая организация ИГИЛ, опубликовавшая видео присяги шестерых нападавших и утверждавшая, что "солдаты халифата” убили 10 военнослужащих Таджикистана. Таджикская сторона сообщила, что 15 нападавших были обезврежены и 4 остальных были взяты живыми.