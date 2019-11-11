Развивающийся IT-сектор выводит экономику Монголии в новое русло, - Nikkei Asian Review

CA-NEWS (MNG) - Стартапы в области искусственного интеллекта, финансовых технологий и других отраслей призваны преобразовать экономику Монголии, поскольку они начинают превращать столицу Улан-Батора в небольшой, но процветающий центр высоких технологий, пишет японская пресса.

Основные отрасли промышленности Монголии традиционно сосредоточены вокруг добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и туризма, но суровые зимы ограничивают активность в холодное время года. Чтобы сохранить гудящую экономику в течение холодных месяцев, страна наращивает усилия, чтобы питать свою зарождающуюся индустрию информационных технологий. Благодаря зарекомендовавшим себя сетям мобильной связи четвертого поколения, особенно 4G LTE, ИТ-сектор набирает обороты и должен играть более заметную роль в экономике, отметил японский журналист газеты Nikkei Asian Review, Шуичиро Сесе ("Shuichiro Sese").

Помогают возглавить борьбу монголы, возвращающиеся домой для создания компаний после учебы и работы за границей. Поиск местных жителей для обучения и заполнения технических должностей в этих новых компаниях может быть сложной задачей, но облегчается благодаря крепким личным отношениям, которые устанавливают монголы. В конце июля эту сеть, основанную на друзьях, можно было увидеть, когда эксперты по искусственному интеллекту из Facebook, Microsoft и других технических гигантов собрались в Улан-Баторе на семинар по углубленному обучению, организованный Dentsu Data Artist Mongol, дочерней компанией AI базирующая в Токио, рекламного агентства Dentsu.

Одним из докладчиков на семинаре был Сайнбаяр Сухбаатар, работающий в Facebook AI Research. Его попросили присоединиться к confab приятель детства Агчбаяр Амарсанаа из Dentus Data, который пригласил его «потому что Сайнбаяр - друг из начальной школы, и мы оба учились в Токийском университете». «У меня есть немало [монгольских] друзей в GAFA», - сказал Агчбаяр, ссылаясь на Google, Apple, Facebook и Amazon под аббревиатурой.

Около 1,5 миллиона человек - половина населения Монголии - проживают в столице, в которой также проживает 90% университетов страны. Учащиеся учатся в одной и той же школе от начальной до старшей, где они образуют узы, которые часто длятся всю жизнь. После окончания Токийского университета Агчбаяр присоединился к Data Artist, стартапу AI, основанному однокурсником. После приобретения Dentsu Group в 2018 году стартапа Dentsu Data Artist Mongol была основана в Улан-Баторе для разработки систем искусственного интеллекта.

*Агчбаяр

Из-за нехватки квалифицированного персонала в Монголии Dentsu Data планирует проводить обучающие семинары и выбирать сотрудников из числа участников, надеясь увеличить свою рабочую силу до 100 с нынешних 70 к концу года.

Инфраструктура связи, хотя и не так развита, как многие из ее азиатских соседей, прочно налажена, и начинают появляться соответствующие рынки, один из которых может быть в центрах обработки данных благодаря относительно дешевой электроэнергии в Монголии.

Проникновение смартфонов свидетельствует о надежной мобильной сети страны. По данным Комиссии по регулированию связи Монголии, на конец 2018 года было задействовано 4,2 миллиона устройств или 1,4 смартфона на человека. Это создает благоприятную почву для новых видов финансовых услуг.

Немногие монголы владеют кредитными картами, вместо этого полагаясь на ломбарды для краткосрочных займов для покрытия ежедневных расходов. Местный стартап FinTech И Global чувствуют возможности в этой ситуации, представляя в 2017 году LendMN, приложение для смартфонов, которое предлагает микрокредиты без обеспечения, начиная с 50 000 тугриков (19 долларов США). Кредитные заявки могут быть одобрены всего за три минуты. Чтобы гарантировать погашение, компания использует собственную систему на основе AI для оценки кредитного рейтинга заявителя. Вроде бы работает, так как 98% заемщиков расплачиваются вовремя. С тех пор компания расширила LendMN за рубежом до Филиппин и Мексики.

Директор по инвестициям Хос-Эрдэнэ Баатархуу сказал, что технологическое мастерство компании находится на одном уровне с аналогами в странах с развитой экономикой «всего лишь за часть их трудозатрат». Менеджмент включает людей с образованием за рубежом, которые вернулись домой, чтобы погрузиться в растущую техническую сцену.

Знание страны по математике - еще один плюс. В этом году Монголия заняла 26 место на Международной математической олимпиаде, уступив лишь Франции и Канаде, и поднялась с 50 места в 2010 году.

Правительство полностью поддерживает процветающую IT-индустрию. В 2018 году был запущен инновационный центр Hub, первый в стране центр, который напрямую поддерживает стартапы. Это также не мешает отрасли излишним регулированием, которое, по сути, позволяет компаниям использовать страну в качестве испытательного стенда перед выходом за границу.

Бат-Эрдэнэ Балдангомбо, глава инновационного центра, заявил, что нынешний промышленный фундамент Монголии является неустойчивым, отметив, что основные отрасли добычи угля и меди уязвимы для колебаний рынка. В частности, добыча угля сталкивается с препятствиями, связанными с ужесточением глобальных экологических норм. Он отвечает, что правительство должно содействовать диверсификации в сфере высоких технологий.

Центр сдает в аренду помещения для таких предпринимателей, как Очирбат Болдбаатар, основатель стартапа, который он основал после стажировки в немецком университете и американской компании. Бешеная скорость развития Монголии побудила его вернуться домой. «Я думал, что не смогу наверстать упущенное, потому что темпы развития Монголии такие быстрые», - сказал он.

По мере развития экономики правительство хочет внести свой вклад в обучение жителей палаток и кочевников за пределами столицы. По словам Бат-Эрдэнэ, в настоящее время планируется создать вспомогательные объекты в сельской местности, чтобы помочь сельским районам в переходный период.