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  11 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане начнут облагать налогом физлица – индивидуальных предпринимателей

CA-NEWS (TM) -  Во время заседания кабмина вице-премьер по экономике и финансам Туркменистана Гочмырат Мырадов отчитался о положении дел в курируемой сфере, а также о предпринимаемых шагах по развитию негосударственного сектора национальной экономики, сообщает госинформагентство ТДХ.

Согласно закону Туркменистана «О предпринимательской деятельности» предусматривается утверждение кабинетом министров порядка государственной регистрации физических лиц - индивидуальных предпринимателей, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Как сообщил вице-премьер, в данной связи министерством финансов и экономики подготовлен проект соответствующего документа.

Резюмируя отчёт, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что предпринимаемые меры для стимулирования малого и среднего бизнеса направлены на создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции.

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