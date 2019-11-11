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  11 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан передал Турции председательство в Совете министров ОЭС

CA-NEWS (TJ) -  9 ноября в Анталии состоялось 24-е заседание Совета министров Организации экономического сотрудничества (ЭКО), в ходе которого Таджикистан передал председательство в этой организации Турции, сообщает пресс-служба МИД.

Глава делегации Таджикистана, первый заместитель министра иностранных дел Хусрав Нозири в качестве председателя 23-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества открыл сессию приветственной речью, в ходе которой перечислил достижения ЭКО в период председательства Республики Таджикистан.

В этом контексте он указал на приоритетные направления сотрудничества на пространстве Организации, подчеркнув важность реализации эффективных региональных проектов в различных отраслях, а также необходимость наращивания торгового оборота между странами-членами.

Двадцать четвертое заседание Совета министров Организации экономического сотрудничества завершило свою работу принятием итогового документа – Анталийского коммюнике.

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