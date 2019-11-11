Монгольская команда разгромила корейцев и китайцев на кибертурнире Азии

CA-NEWS (MNG) - Команда из Монголии отличились на азиатском закрытом турнире Counter Strike: Global Offensive (CS:GO).

Азиатский закрытый отборочный турнир на предстоящий CS: GO «Qi Banja Luka – 2019» завершился в четверг, 7 ноября, и монгольская команда «Team August» стала чемпионом турнира.

13-15 декабря в Боснии и Герцеговине состоится турнир CS: GO с призовым фондом $150 тысяч.

Команда «Team August» захватила свое место в «Qi Banja Luka – 2019», победив азиатскую команду MVP / Korea / в полуфинале с лучшим рейтингом и 5Power / China / в финалах.

Команда «Team August», которая собрала лучших монгольских игроков CS: GO, была создана в августе 2019 года. Команда состоит из опытных игроков, которые раньше играли по контракту с профессиональными киберспортивными организациями за рубежом и успешно участвовали в ряде международных турниров.

Список включает в себя Эрдэнэцогт «erkaSt» Гантулга, Тэмуулэн «Zilkenberg» Баттулга, Ган-Эрдэнэ «Dobu» Батболд, Батбаяр «kabal» Бат-Энх и Ууганбаяр «neuz» Ням-Отгон.