Юные пианисты Монголии завоевали первое место на международном турнире в США и Южной Корее

CA-NEWS (MNG) - Юные пианисты завоевали первое место на международном турнире в США и Южной Корее.

С 6 по 7 ноября, маленькие пианисты Монголии в южнокорейской столице заняли первое и третье места. О.Нандин, ученица пятого класса средней школы при консерватории Монголии завоевала золотую награду, а ученик Ананд из этой школы занял 3-е место.

6 ноября теъущего года, в городе Нью-Йорк прошел международный конкурс "Golden Classical Music awards". Там юные монголки приняли весьма успешно. Э.Сорхугтани завоевала первое место First Prize а Э.Америда заняла второе место Second prize и обе маленькие монголки давали концерт "Winners Concert" в холле Carnegie Hall.

Карнеги-холл (Carnegie Hall) — концертный зал в Нью-Йорке, на углу Седьмой авеню и 57-й улицы Манхэттена. Одна из самых престижных в мире площадок для исполнения классической музыки. Ныне в Карнеги-холле устраиваются также концерты джазовой и лёгкой музыки.