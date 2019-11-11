Иран сообщил об открытии крупного месторождения нефти

CA-NEWS (CA) - Президент Ирана Хасан Роухани объявил об открытии крупного нефтяного месторождения, благодаря которому величина подтвержденных запасов этой страны может увеличиться примерно на 30%, передает NHK.

10 ноября Роухани сообщил о том, что иранские рабочие и инженеры открыли крупное месторождение, содержащее 53 млрд баррелей нефти.

По словам президента, площадь этого месторождения в провинции Хузестан на юго-западе страны составляет 2.400 квадратных километров.

По данным британской нефтедобывающей компании BP, по состоянию на конец 2018 года Иран обладал четвертыми в мире запасами нефти, которые оценивались приблизительно в 155 млрд 600 млн баррелей.

В случае, если оценки открытого месторождения окажутся верными, Иран выйдет по запасам нефти на третье место в мире после Венесуэлы и Саудовской Аравии.