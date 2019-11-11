РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В больших городах Таджикистана будут строить дорожные эстакады

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане рассматривают вопрос о строительстве трехуровневых эстакад в крупных городах республики.

Как сообщили «Авеста» в профильных ведомствах страны, строительство трехуровневых эстакад рассматривается в рамках генпланов, с учетом расширения крупных городов, увеличения транспортных средств и численности населения.

По данным источника, трехуровневые эстакады, пока построены только в Душанбе. В столице построена одна трехуровневой эстакада, а вторую эстакаду планируется сдать в эксплуатацию до конца этого года. Кроме того, в ближайшие 10 лет в Душанбе планируется возвести еще восемь таких объектов.

В профильных ведомствах отмечают, что по вопросу строительства трехуровневых эстакад в крупных городах ведутся переговоры с инвесторами в лице международных финансовых институтов.

В реализации таких дорожных проектов присутствует и доля государственного финансирования.

По мнению специалистов отрасли, строительство трехуровневых эстакад по стране необходимо в связи с увеличением количества транспортных средств для разгрузки дорог в городах.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Авиакомпания «Сомон Эйр» намерена приобрести 5 вертолётов у Airbus
  • ИГ опубликовало видео шестерых боевиков, предположительно, напавших на погранзаставу в Таджикистане
  • Посла Турции пригласили в МИД Узбекистана по делу о гибели Надиры Кадыровой
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×