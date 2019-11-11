В больших городах Таджикистана будут строить дорожные эстакады

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане рассматривают вопрос о строительстве трехуровневых эстакад в крупных городах республики.

Как сообщили «Авеста» в профильных ведомствах страны, строительство трехуровневых эстакад рассматривается в рамках генпланов, с учетом расширения крупных городов, увеличения транспортных средств и численности населения.

По данным источника, трехуровневые эстакады, пока построены только в Душанбе. В столице построена одна трехуровневой эстакада, а вторую эстакаду планируется сдать в эксплуатацию до конца этого года. Кроме того, в ближайшие 10 лет в Душанбе планируется возвести еще восемь таких объектов.

В профильных ведомствах отмечают, что по вопросу строительства трехуровневых эстакад в крупных городах ведутся переговоры с инвесторами в лице международных финансовых институтов.

В реализации таких дорожных проектов присутствует и доля государственного финансирования.

По мнению специалистов отрасли, строительство трехуровневых эстакад по стране необходимо в связи с увеличением количества транспортных средств для разгрузки дорог в городах.