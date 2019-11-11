Президент Казахстана поручил провести расследование по поводу отключению света в столице

CA-NEWS (KZ) - В связи с аварией, которая привела к отключению от электроэнергии значительной части Нур-Султана, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать специальную комиссию во главе с вице-премьером Романом Скляром.
"Необходимо провести тщательное расследование, выявить виновных, при необходимости дела будут переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении пресс-секретаря президента Берика Уали.
10 ноября в связи с повреждением кабельной линий, произошло возгорание в кабельном канале 10 кВ от подстанции 110/10кВ «Левобережная». Света не было в 9 многоквартирных жилых комплекс и административных зданиях – Акорда, Сенат Парламента, Мажилис, Дом министерств, Дом Правительства, Верховный суд.
Утром 11 ноября все здания были подключены к электроснабжению, сообщил акимат столицы.
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