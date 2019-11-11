РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Казахстана поручил провести расследование по поводу отключению света в столице

CA-NEWS (KZ) -  В связи с аварией, которая привела к отключению от электроэнергии значительной части Нур-Султана, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать специальную комиссию во главе с вице-премьером Романом Скляром.

"Необходимо провести тщательное расследование, выявить виновных, при необходимости дела будут переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении пресс-секретаря президента Берика Уали.

10 ноября в связи с повреждением кабельной линий, произошло возгорание в кабельном канале 10 кВ от подстанции 110/10кВ «Левобережная». Света не было в 9 многоквартирных жилых комплекс и административных зданиях – Акорда, Сенат Парламента, Мажилис, Дом министерств, Дом Правительства, Верховный суд.

Утром 11 ноября все здания были подключены к электроснабжению, сообщил акимат столицы.

10 ноября 2019 года в связи с повреждением кабельной линий, произошло возгорание в кабельном канале 10 кВ от подстанции 110/10кВ «Левобережная».

Любое использование материалов допускается при наличии активной гиперссылки на официальный сайт города Нур-Султан http://astana.gov.kz/ru/news/news/20942
print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Товары Made in Uzbekistan составили конкуренцию турецким и китайским производителям в Таджикистане
  • Таджикистан и Алматы будут расширять сотрудничество
  • В интернате Бухары женщин-инвалидов «лечили» просроченными лекарствами
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×