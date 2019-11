Торгово-промышленная палата Европейского сотрудничества открылась в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Официальное открытие Торгово-промышленной палаты монголо-европейского сотрудничества (EuroChamber Mongolia) состоялось 8 ноября.

Палата призвана поддерживать европейские инвестиции в Монголии, сближать европейских владельцев бизнеса, организовывать регулярные дискуссии между правительством Монголии и владельцами бизнеса и создавать ценность для своих членов. Ожидается, что в 2020 году в палату войдут 50-100 членов. В целях поддержки малых и средних предприятий, два члена также будут представлять сектор в Совете Палаты.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Европейского Союза в Монголии Траян Лоренциу Христеа, Председатель Совета EuroChamber Mongolia Марк Габель и Генеральный директор Департамента внешней торговли и экономического сотрудничества Министерства иностранных дел В. Энхболд.

Аналогичная организация действует в Китае. Это The European Union Chamber of Commerce in China или Торговая палата Европейского Союза в Китае

Торговая палата Европейского Союза в Китае, которая ведет свою деятельность как Европейская палата, является некоммерческой и неправительственной организацией, созданной для поддержки и представления интересов компаний из Европейского Союза, работающих в Китае. Основная цель Европейской палаты - пропаганда лучшей бизнес-среды. Он делает это через свои членские службы, занимающиеся защитой прав, бизнес-аналитикой и сообществом.