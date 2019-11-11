Еще в одном роддоме Узбекистана из-за нехватки мест рожениц с новорожденными детьми разместили на полу

CA-NEWS (UZ) - В связи с проведением ремонтных работ в Родильном комплексе медицинского объединения Касанского района Кашкадарьинской области в начале октября месяца роженицы с новорожденными детьми целых три недели были вынуждены лежать на бетонном полу. Об этом стало известно из видео- и фотоматериалов, отправленных в редакцию «Озодлика». Руководство медобъединения опровергло эту информацию.

На видео- и фотоматериалах изображены две женщины, сидящие на одеяле, и еще одна женщина, кормящая грудью своего ребенка, расстелив одеяло на полу.

В углу палаты видны две кровати.

Собеседница говорит, что эти видео- и фотоматериалы были сделаны 15 октября в отделении гинекологии Родильного комплекса Касанского района.

– В тот день вместе со мной родили еще восемь женщин. В палате были всего две кровати и шесть рожениц. Две женщины лежали на кровати, четверо на полу. Нас попросили полежать на полу, так как в родильном комплексе идут ремонтные работы, – говорит собеседница.

Одна из медсестер Родильного комплекса Касанского района подтвердила информацию о том, из-за ремонтных работ часть рожениц временно разместили на полу.

Однако один из руководителей Медицинского объединения Касанского района в телефонном разговоре с журналистом «Озодлика» категорически опроверг эту информацию.

По его словам, Родильный комплекс Касанского медобъединения с 1-го по 20-е октября 2019 года был закрыт на плановый ремонт.

​Он говорит, что по этой причине в отделении гинекологии временно был организован родильный зал.

– В то время шли ремонтные работы, но никто из рожениц не лежал на полу. Сейчас ремонтные работы завершились, все пациентки лежат на койках. Вы можете удостовериться в этом, посетив наш роддом, – сказал один из руководителей Касанского медобъединения.

Отметим, что это не первый случай, когда в Узбекистане рожениц размещают на полу больницы.