Узбекистан выиграл слушания в офисе торгового представителя США по вопросу обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности

флаги Узбекистана и США

CA-NEWS (UZ) - В начале ноября текущего года Офис Торгового представителя при Исполнительном аппарате Президента США (USTR) анонсировал свое решение о прекращении практики слушаний, в которых рассматривался вопрос применимости генеральной системы преференций (ГСП) в отношении Узбекистана, сообщает пресс-служба МИД РУз.



Генеральная система преференций – режим беспошлинного ввоза товаров на территорию США, устанавливаемый в соответствии с Законом о торговле 1974 года в отношении импорта из развивающихся стран. Узбекистану был предоставлен статус бенефициара ГСП (право на беспошлинные поставки в США) в августе 1994 года.

Напомним, что в ноябре 2018 года Посольство Узбекистана в США приняло участие на слушаниях, инициированных Офисом торгового представителя США по петициям двух неправительственных организаций «Международного форума за права трудящихся» (ILRF) и «Международного альянса интеллектуальной собственности» (IIPA). В петициях, со ссылкой на нарушения прав трудящихся и отсутствие адекватной защиты прав интеллектуальной собственности, требовалось прекращение применения в отношении Узбекистана режима ГСП.

По итогам рассмотрения доводов сторон и представленных материалов, Офис Торгового представителя США принял решение сохранить применение в отношении Узбекистана режима беспошлинной торговли и закрыть слушания по вопросу интеллектуальной собственности.

В комментариях USTR отмечается что, в решении о закрытии процедуры пересмотра приняты во внимание важные шаги, которые Узбекистан предпринял для улучшения правового режима по защите интеллектуальной собственности, в том числе присоединение Узбекистана к Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от 1971 года, договорам ВОИС по авторскому праву и по исполнениям и фонограммам от 1996 года. Представители Офиса выражают надежду на последующую имплементацию указанных конвенций и выработку эффективных механизмов защиты авторских прав.

Представители администрации Президента США также признают возросшее политическое внимание на самом высоком уровне к вопросам защиты авторских прав, включая поддержку и содействие Узбекистана в создании Рабочей группы по Центральной Азии в сфере интеллектуальной собственности в ходе заседания Совета Рамочного соглашения по торговле и инвестициям между странами Центральной Азии и США, состоявшегося в Ташкенте в октябре 2018 года, передает МИД.

«Мы считаем, что эти позитивные изменения представляют собой критический поворотный момент в отношении защиты и обеспечения соблюдения прав на интеллектуальную собственность в Узбекистане. Мы хотели бы продолжить работу с Узбекистаном, с тем чтобы, опираясь на эти позитивные шаги, поддерживать усилия, которые в конечном итоге улучшат инвестиционный климат в Узбекистане», - отмечают в Офисе Торгового представителя США.