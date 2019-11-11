В Монголии на этой неделе наступит похолодание

CA-NEWS (MNG) - Высокие хребты Центральной Азии, опоясывающие Монголию почти со всех сторон изолируют ее от влажных воздушных течений как Атлантического, так и Тихого океана, что создает на ее территории резко континентальный климат. Для него характерно преобладание солнечных дней, особенно зимой, значительная сухость воздуха, малое количество осадков, резкие температурные колебания, не только годовые, но и суточные. Температура в течение суток иногда может колебаться в пределах 20–30 градусов Цельсия.

Снег и метель ожидаются в большей части страны с 11 ноября. В большинстве районов западных аймаков и в некоторых частях центральных аймаков 11 ноября выпадет снег, 12 ноября - в большинстве районов страны, а в восточном регионе - 13 ноября.

11 и 12 ноября скорость ветра в большинстве районов страны будет 15-17 м / с, а в регионе Гоби 13 ноября - 18-20 м / с.

В котолвине Дархад, в горных районах Хувсгула, в верховьях реки Завхан, в бассейнах рек Идэр, Тэс, Туул и Тэрэлж, а также в районе Хурэнбэлчир, температура будет колебаться от -25 до -30 градусов по Цельсию в течение ночью и с -14 до -19 днем.

В горных районах Алтая, Хангая и Хэнтия, а также в бассейнах рек Хараа, Ерөө, Хэрлэн, Онон и Улз, температура будет от -19 до -24 ночью и от -9 до -14 днем.

В южном регионе Гоби температура будет ночью от -7 до -12, а днем от -4 до +1.

В других районах температура в ночное время будет от -15 до -20 градусов по Цельсию, а температура в дневное время будет от -3 до -8 градусов по Цельсию.

Самый холодный месяц года – январь. В отдельных районах страны температура понижается до –45…50°С.

Самый жаркий месяц – июль. Средняя температура воздуха в этот период на большей части территории +20°С, на юге до +25°С. Максимальные значения температуры в пустыне Гоби в этот период могут достигать +45…58°С.

Среднегодовое количество осадков 200–250 мм. 80–90 % общегодового количества осадков выпадает в течение пяти месяцев, с мая по сентябрь. Максимальное количество осадков (до 600 мм) выпадает в аймаках Хэнтий, Алтай и около озера Хубсугул. Минимум осадков (около 100 мм в год) приходится на Гоби.

Наибольшей силы ветры достигают весной. В Гобийских районах ветры нередко приводят к образованию бурь и достигают громадной разрушительной силы – 15–25 м/с. Ветер такой силы может срывать юрты и уносить на несколько километров, разрывать в клочья палатки.