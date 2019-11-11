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  11 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На юге Таджикистана осужден мужчина, убивший жену за отказ в интимной близости

CA-NEWS (TJ) -  Суд района Восе вынес приговор гражданину Халифаеву Фарруху Назарматовичу, обвиненному в преднамеренном убийстве, передает Avesta.

Убийство было совершено в июне 2018 года. Ф.Халифаев убил свою супругу.

18 июня прошлого года, примерно в 8 часов утра Ф.Халифаев пришел в свой дом, расположенный в поселке Москва района Хамадони.

Мужчина разбудил, спавшую с детьми свою жену Разокову Арус Саидахроровну, и пригласил женщину пройти с ним в другую комнату для интимной близости..Жена отказала мужу в сексе, и мужчина, разозлившись, нанес супруге 13 ножевых ранений, в результате которых женщина скончалась на месте происшествия.

После совершения преступления, Ф.Халифаев явился в ОМВД района Хамадони, где признался в содеянном. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 104, 4.1 (Убийство) УК РТ.

Решением суда района Хамадони Фаррух халифаев приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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