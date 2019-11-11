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  11 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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По итогам монгольско-китайского форума подписаны соглашения на 300 млн юаней

CA-NEWS (MNG) -  Национальное агентство развития Монголии организовало «Форум по инновациям и сотрудничеству Yangze River Delta Монголия-Китай» в партнерстве с административным офисом Шанхая в Янпу, муниципалитетом Эрээн-хота, Китаем, Шанхайским центром содействия иностранным инвестициям и Торговым центром приграничного города Эрээн-хота.

В ходе форума, состоявшегося 8 ноября в Шанхае, стороны подписали меморандум о развитии инноваций и сотрудничества Yangze River Delta между Монголией и Китаем.

Тем самым это открывает путь к инновациям и сотрудничеству, усиливает сотрудничество между субъектами двух стран и создает возможности для развития экономического, торгового, инвестиционного и промышленного сотрудничества.

Кроме того, стороны заключили проектные соглашения на общую сумму 300 миллионов юаней.

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