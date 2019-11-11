Южная Корея назначила нового посла в Монголии и девяти других странах

CA-NEWS (MNG) - Южная Корея назначила новых послов в Монголии, Малайзии и восьми других странах в ходе регулярных кадровых перестановок, которые также включают в себя замену тех, кто находится под следствием в связи с предполагаемыми проступками, сообщает МИД Южной Кореи.

Бывший министр охраны окружающей среды Ли Чи-Бом возглавит посольство Южной Кореи в Малайзии, а Ли Ёо-Хонг, ранее занимавший пост министра в посольстве Южной Кореи в Китае, будет выполнять функции посла в Монголии, говорится в сообщении министерства.

Бывший главный посол в Малайзии был уволен за прием подарков и плохое обращение с подчиненными, в то время как экс-посол в Монголии был направлен в дисциплинарный комитет центрального правительства по обвинению в связях с визовым продажом.

Чон Ёнду, бывший глава по-северокорейского бюро по ядерным вопросам при министерстве иностранных дел, был назначен главным посланником в Нидерландах, а Чон Чон Хо, бывший министр в посольстве Южной Кореи в Вашингтоне, будет руководить работой иностранного министра. миссия в Финляндии.

Другие включают Рю Чанг Су, нового посла в Габоне; Хан Сон Джин в Латвию; Ли Санг Чжон в Судан; Шим Чжэ Хён в Гондурас; Джанг Кён Хо в Чили; и Ву Ин Шик в Парагвай.

По словам министерства, бывший главный посол в Парагвае Ан Мин-сик был назначен новым генеральным консулом в Дананге во Вьетнаме.