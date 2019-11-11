Таксист из Узбекистана изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова

Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) - В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать, сообщает «Фонтанка».

28-летняя девушка обратилась в полицию 10 ноября. Согласно ее показаниям, около часа ночи она вызвала такси к дому в поселке Горелово, но передумала ехать.

Как пишет «Фонтанка», водитель «хотел объяснения», клиентка села в машину, а ее коляску положили в багажник.

Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова. Он также проводил ее до квартиры, забрал нужную сумму у родственницы девушки и уехал.

Вечером полиция задержала таксиста на Авангардной улице. Им оказался 25-летний приезжий из Узбекистана. Полиция возбудила дело по статьям 162 УК РФ («Разбой») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).