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  11 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Улан-Батор обменяется опытом с мегаполисом по снижению загрязнения воздуха и окружающей среды

CA-NEWS (MNG) -  Заместитель мэра столицы, отвечающий за политику развития, Ж.Батбаясгалан принял директора Глобальной обсерватории загрязнения воздуха в городах (ГУАПО) Эльзу Мартаян 8 ноября.

На встрече Ж.Батбаясгалан проинформировал о мерах, принимаемых для снижения загрязнения воздуха. Он также выразил заинтересованность в сотрудничестве, чтобы стать мостом в обмене опытом с мегаполисом по снижению загрязнения воздуха и окружающей среды.

В этом году город Улан-Батор присоединился к ГУАПО в качестве города-члена. ГУАПО стремится создать платформу для решения глобальной трансграничной проблемы загрязнения воздуха путем централизации областей, которые часто документируются отдельно, и обеспечения доступности целостного подхода к качеству воздуха. Это способствует обмену опытом и передовым опытом между городами-членами.

Эльза Мартаян, обратившись с просьбой о включении актуальной информации о качестве воздуха в городе Улан-Батор в общие данные, выразила готовность помочь городу обмениваться опытом с другими городами. Она также сообщила о намерении осуществить пилотный проект по качеству воздуха хороо и район Улан-Батора.

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