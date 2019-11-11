В Туркменистане решить проблему с запретом на выезд стоит $2-5 тыс.

CA-NEWS (TM) - Власти Туркменистана часто препятствуют выезду населения из страны. Причины, по которым людям не дают покинуть родину, самые разные. Сейчас не выпускают женщин до 35 лет, не отслуживших в армии молодых людей, мужчин до 40 лет, студентов зарубежных вузов. Абсолютного запрета на выезд этих людей нет, выпускать их или нет решает сотрудник Миграционной службы, сообщает Хроники Туркменистана.

Когда существуют такие не совсем законные запреты, существуют и пути их обхода.

Если человека один или два раза не выпустили из Туркменистана, вопрос можно решить за $2000 через посредника. Если человека когда-то депортировали, то стоимость возрастает до $5000.

Одна из тех, кто занимается решением таких вопросов и часто ездит в Стамбул – жительница столицы Марал (настоящее имя редакции известно). Ее близкий родственник работает в отделе Миграционной службы по сбору и анализу данных о въезжающих и выезжающих. Именно в этот отдел стекаются данные о том, кого не выпустили из Туркменистана или не впустили, а также данные правоохранительных органов, кого не следует впускать в страну или выпускать из нее. В этом отделе также можно убрать имя из списка запретников.

Марал находит клиентов и при помощи родственника помогает им покинуть страну. На днях при ее содействии в Стамбул прилетели трое мужчин, которых уже дважды не выпускали из страны. До того как люди покинут родину, их документы хранятся у посредницы. После прибытия они отдают ей обговоренную сумму, а она возвращает им паспорта.

Сумма вывоза находящегося в «черных списках» человека зависит от причин, по которым человек там оказался – он сам что-то совершил или он родственник такого человека. В то же время есть особый список, люди из которого даже за деньги не могут покинуть Туркменистан.+++