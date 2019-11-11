Наиболее острые мировые конфликты сосредоточены вокруг Евразии – Назарбаева

CA-NEWS (KZ) - Казахстанскую внешнюю политику отличает способность к эффективной интеграции. Об этом сообщила спикер сената Дарига Назарбаева в ходе V ежегодного заседания Астана Клуба, сообщает inbusiness.kz.

«Если посмотреть на географию наиболее острых мировых конфликтных узлов последнего времени, то нельзя не увидеть, что все они сосредоточены в Большой Евразии или вокруг Большой Евразии. Торговые супервойны, экономические санкции и контрсанкции, непрекращающиеся военные конфликты, геополитическое противостояние, разрушение режима доверия и системы контроля за ядерными арсеналами – это все, что мы имеем в виду, когда говорим о подрыве стратегической стабильности. А об этом сегодня говорят все чаще и громче. И это напрямую касается Большой Евразии», – отметила Назарбаева. По ее мнению, казахстанскую внешнюю политику отличает способность к эффективной интеграции, взаимовыгодному сотрудничеству, созданию межгосударственных союзов на основе общей исторической судьбы и общности экономических интересов. «Я убеждена, что единственной жизнеспособной альтернативой экономической, политической, военной конфронтации является только глобальное сотрудничество. Оно невозможно без честного, прямого и открытого диалога. Только в результате такого диалога могут появиться новые, отражающие современные реалии правила игры и на Евразийском континенте, и во всем мире», – сказала спикер сената. Напомним, что в рамках V, юбилейного заседания политического форума Астана Клуб было презентовано второе издание рейтинга рисков «Топ-10 рисков для Евразии в 2020 году» в столице Казахстана.



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Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на inbusiness.kz«Если посмотреть на географию наиболее острых мировых конфликтных узлов последнего времени, то нельзя не увидеть, что все они сосредоточены в Большой Евразии или вокруг Большой Евразии. Торговые супервойны, экономические санкции и контрсанкции, непрекращающиеся военные конфликты, геополитическое противостояние, разрушение режима доверия и системы контроля за ядерными арсеналами – это все, что мы имеем в виду, когда говорим о подрыве стратегической стабильности. А об этом сегодня говорят все чаще и громче. И это напрямую касается Большой Евразии», – отметила Назарбаева. По ее мнению, казахстанскую внешнюю политику отличает способность к эффективной интеграции, взаимовыгодному сотрудничеству, созданию межгосударственных союзов на основе общей исторической судьбы и общности экономических интересов. «Я убеждена, что единственной жизнеспособной альтернативой экономической, политической, военной конфронтации является только глобальное сотрудничество. Оно невозможно без честного, прямого и открытого диалога. Только в результате такого диалога могут появиться новые, отражающие современные реалии правила игры и на Евразийском континенте, и во всем мире», – сказала спикер сената. Напомним, что в рамках V, юбилейного заседания политического форума Астана Клуб было презентовано второе издание рейтинга рисков «Топ-10 рисков для Евразии в 2020 году» в столице Казахстана.

«Если посмотреть на географию наиболее острых мировых конфликтных узлов последнего времени, то нельзя не увидеть, что все они сосредоточены в Большой Евразии или вокруг Большой Евразии. Торговые супервойны, экономические санкции и контрсанкции, непрекращающиеся военные конфликты, геополитическое противостояние, разрушение режима доверия и системы контроля за ядерными арсеналами – это все, что мы имеем в виду, когда говорим о подрыве стратегической стабильности. А об этом сегодня говорят все чаще и громче. И это напрямую касается Большой Евразии», – отметила Назарбаева.

По ее мнению, казахстанскую внешнюю политику отличает способность к эффективной интеграции, взаимовыгодному сотрудничеству, созданию межгосударственных союзов на основе общей исторической судьбы и общности экономических интересов.

«Я убеждена, что единственной жизнеспособной альтернативой экономической, политической, военной конфронтации является только глобальное сотрудничество. Оно невозможно без честного, прямого и открытого диалога. Только в результате такого диалога могут появиться новые, отражающие современные реалии правила игры и на Евразийском континенте, и во всем мире», – сказала спикер сената.

Напомним, что в рамках V, юбилейного заседания политического форума Астана Клуб было презентовано второе издание рейтинга рисков «Топ-10 рисков для Евразии в 2020 году» в столице Казахстана.