Монгольская балерина исполнит "Жизель" в Южной Корее

CA-NEWS (MNG) - Объединенный тур балерин из Монголии и Южной Кореи исполнит балет Жизель композитора Адольфа Адама в Сеуле 22-23 ноября. Б.Саруул из Монголии сыграет главную роль в этом балете.

В общей сложности 24 балерины из Национального академического театра оперы и балета Монголии, а также южнокорейского театра «Wise theatre» объединяют усилия для этого балета.

Б.Саруул окончила Музыкально-танцевальный колледж Монголии в 2007 году. В настоящее время работает в Национальном академическом театре оперы и балета Монголии. Премьера балета о трагической любви графа и крестьянки «Жизель» состоялась 40-лет назад на монгольской сцене.

Галерея: Монгольская балерина исполнит \"Жизель\" в Южной Корее