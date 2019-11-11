Душанбе импортирует 300 тонн говядины из Беларуси

CA-NEWS (TJ) - Госунитарное предприятие по производству, закупке, заготовке и продаже продукции первой необходимости города Душанбе» планирует импортировать 300 тонн говядины из Беларуси, передает Avesta со ссылкой на данные мэрии столицы РТ.

Соответствующие документы о сотрудничестве подписаны с белорусскими производителями. Сумма подписанных контрактов – $1,5 млн.

Первая партия говядины в объеме 20 тонн импортирована остальная часть поступит поэтапно. Цель импорта данной продукции, стабилизация цен на мясо на внутреннем рынке.

Напомним, что с начала текущего года цены на говядину в Таджикистане выросли на 26%. Цены растут на фоне заявления профильных ведомств республики об увеличении поголовья крупного рогатого скота, производства мяса и рыбы.

В свою очередь министерства сельского хозяйства страны сообщает, что с начала текущего года количество крупного рогатого скота в стране увеличилось на 1,5%, и составило свыше 2,3 млн. голов.

Производство мяса за этот период выросло на 4,8% и составило свыше 142,3 тыс. тонн. Также сообщается об улове рыбы, достигшего 815,9 тонны.

В то же время цены на мясо, птицу и рыбу в Таджикистане растут. К примеру, килограмм хорошей говядины стоит 52-53 сомони, а рыба стоит 36-45 сомони. Если ранее килограмм курятины стоил 18-19 сомони, то теперь цена достигает 26-30 сомони.

Рост цен на мясные продукты наблюдается с начало второго квартала. С начала текущего года цены на говядину выросли на 26%.

Ранее власти пытались взять под контроль рост цен, устанавливая фиксированную стоимость мяса, но это приводило только к дефициту товара, а в отсутствие проверяющих мясники все равно продавали продукцию по более высоким ценам. Мясники объясняют подорожание мясной продукции повышением стоимости скота и комбикорма.

Позже правительство Таджикистана с 1 августа этого года освободило от НДС и таможенных пошлин ввоз в республику комбикорма и всех видов племенного скота, предназначенного для производства мяса, молока и шерсти. Сделано было это в целях стабилизации цен на мясо на внутреннем рынке.