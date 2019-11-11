Токаев поручил министру образования Казахстана без спешки переходить на 12-летнее обучение

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки Казахстана Асхата Аймагамбетова с докладом о текущей работе ведомства и его планах на будущее, сообщает Акорда.



Глава государства поддержал министерство по вопросу самостоятельного отзыва лицензий у частных вузов, чьи учебные программы и уровень обучения не соответствуют требованиям времени, а также поручил разработать нормативно-правовую базу указанной процедуры на законодательном уровне.

Президент поручил министерству системно, без спешки организовать переход на 12-летнее обучение, уделив внимание подготовке инфраструктуры, программы и образовательной системы в целом.

Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова доложила Касым-Жомарту Токаеву о ходе исполнения его поручений, обнародованных в Послании народу Казахстана.

Глава государства был ознакомлен с результатами работы по анализу эффективности деятельности квазигосударственного сектора. Н. Годунова представила информацию о ходе аудита, проводимого в ряде регионов, в том числе в Восточно-Казахстанской, Костанайской областях, городе Алматы, а также в отдельных государственных органах. По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.