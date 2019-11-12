В Самарканде состоялась Азиатская конференция клуба "Валдай"

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обратился к участникам X азиатской конференции дискуссионного клуба «Валдай». «Наша главная цель – превратить Центральную Азию в стабильный и экономически развитый регион, пространство мира и сотрудничества», - отметил в приветствии глава государства.

В Самарканде 10-11 ноября впервые в Узбекистане прошла десятая Азиатская конференция Валдайского клуба «Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка».

«Российская Федерация – надёжный стратегический партнёр и союзник Узбекистана. Наши отношения, основанные на исторических узах дружбы, интенсивно развиваются, наполняются новым практическим содержанием», - подчеркнул президент, обращаясь к участникам клуба.

Более 80 экспертов из России, Китая, Германии, Японии, Швеции, Индии, Филиппин, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана принимают участие в конференции, организованной Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана.

В рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве между Институтом стратегических и межрегиональных исследований и Фондом развития и поддержки Международного дискуссионного клуба “Валдай”.

Клуб “Валдай”, основанный в 2004 году в Новгороде, считается площадкой для пророссийских экспертов международного формата.

Азиатский форум Клуба проводится ежегодно в разных странах и городах. Предыдущая IX Азиатская конференция состоялась 21-22 ноября 2018 года в Куала-Лумпуре, Малайзии.