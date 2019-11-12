Жерар Депардье назначен послом туризма Узбекистана во Франции

CA-NEWS (UZ) - Французский актер Жерар Депардье назначен послом туристического бренда Узбекистана во Франции.

Об этом объявил заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов 11 ноября на пресс-конференции, посвященной Ташкентской международной туристической ярмарке «Туризм на Шелковом пути».

Как сообщается, соответствующий сертификат будет вручен актеру на специальном мероприятии.

По информации местных СМИ, актер сам выступил с инициативой продвигать туристический бренд республики во Франции и по всему миру.

Жерар Депардье прибыл в Ташкент на прошлой неделе для съемок документального фильма «Шелковый путь». Съемки проходят с 6 по 26 ноября в шести городах — Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве, Термезе и Нукусе. Сейчас актёр находится в Самарканде.

Жерар Депардье считается одним из западных знаменитостей, которые поддерживают тесные отношения с диктаторами постсоветского региона.

В 2012 году Депардье спел песню в тандеме со старшей дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова- Гульнарой Каримовой. Песня была написана на её стихи.

Депардье также посетил Грозный в 2013 году по приглашению президента Чечни Рамзана Кадырова, который регулярно нарушает права человека. Актёр получил в дар от Кадырова квартиру.

Депардье уехал из Франции после резкого увеличения налогов для богатых людей страны. В 2013 году он получил российский паспорт.