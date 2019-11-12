Под Ташкентом из-за утечки бытового газа произошел мощный взрыв. Погибли два человека

CA-NEWS (UZ) - В частном доме на территории махали «Сурум» Куйичирчикского района Ташкентской области 11 ноября в результате утечки газа произошёл взрыв. Погибли два человека, четверо госпитализированы.

На месте работает следственно-оперативная группа и выясняет причины произошедшего, сообщает Следственный департамент при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан.

По данным МЧС Узбекистана, взрыв произошел в одном из типовых домов.

По первичным данным, четверо граждан госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. На месте происшествия работают пожарно-спасательные отряды г.Ташкента и Ташкентской области.