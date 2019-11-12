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  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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У туркменских бюджетников собирают деньги на велопробег ко Дню Нейтралитета

CA-NEWS (TM) -  Сотрудники госучреждений Туркменистана обязаны сдать деньги на праздник Государственного Нейтралитета. Об этом сообщает корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

"В медицинских учреждениях, школах, детсадах уже начали собирать деньги. Сумма взноса зависит от зарплаты каждого работника. Например, в поликлинике у медсестры зарплата чистыми выходит около 1000 манатов, они должны будут сдавать по 2000 манатов. У няни в детсаду, они сейчас обычно на полставки работают, зарплата выходит около 600 манатов, им надо сдавать по 1000 манатов. Везде по разному", - сообщает корреспондент Азатлыка в Ашхабаде, беседовавший с сотрудникам различных госучреждений.

Курс Центрального Банка Туркменистана 3,5 туркменских маната - $1. Средняя заработная плата в стране составляет по официальному курсу около $228 долларов.

По словам корреспондентов Азатлыка, как объявили сотрудникам столичных учреждений в честь праздника будет устроен велопробег. "Объясняют, что необходимо купить новые велосипеды, чтобы достойно отметить праздник" - сообщил корреспонденту Азатлыка один из сотрудников госучреждений.

Туркменистан отмечает второй по значимости государственный праздник 12 декабря. Деньги на празднование, в том числе на покупку велосипедов собирают несколько раз в год. Власти страны организовывают велопробеги регулярно к различным праздникам, в том числе в месячник здоровья и ко Дню велосипеда.

В сентябре в Марыйском и Лебапском велаятах у работников бюджетных организаций потребовали приобрести велосипеды. Как сообщил 20 сентября корреспондент Азатлыка, в государственных учреждениях двух регионов каждого сотрудника обязали сдать по 40 манатов для приобретения велосипедов.

По словам корреспондентов Азатлыка, систематическое принуждение сотрудников к взносам, вынуждает многих увольняться с работы. "Соседка увольняется с детсада. У неё есть ребёнок и она покупает детское питание за 155 манатов, а зарплата 600 манатов, ещё на велосипед и разные праздники деньги надо сдавать", - сообщил 7 ноября корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

Практика сбора денег у госслужащих в Туркменистане носит систематический характер.

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