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  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Финансируемый Китаем медицинский центр улучшает жизнь детей с церебральным параличом в Монголии

CA-NEWS (MNG) -  Финансируемый Китаем медицинский центр улучшает жизнь детей с церебральным параличом в Монголии

В районе Баянгол столицы Монголии Улан-Батора некоторые дети-инвалиды проходят лечение в медицинском центре, построенном при содействии Китая.
Родители говорят, что благодаря центру состояние их детей, в том числе с диагнозом ДЦП (детский церебральный паралич), улучшается.

«С момента начала лечения у моей дочери произошло много изменений», - говорит Баярбаатар о своей пятилетней дочери. У его дочери был диагностирован церебральный паралич три с половиной года назад. В июне девочка начала лечение в медицинском центре. «В частности, она научилась есть без посторонней помощи. Кроме того, теперь она может ходить с помощью вспомогательного устройства», - сказал Баярбаатар. «Я очень рад, что состояние многих детей, таких как моя дочь, которые проходят лечение в этом центре, значительно улучшилось прямо на глазах», - сказал отец. Он выразил благодарность правительству и народу Китая за строительство медицинского центра для детей-инвалидов.

Мөнхбаатар, трехлетний мальчик, также проходит лечение в центре.
«У моего сына был диагностирован церебральный паралич, когда ему был один год. Благодаря медицинскому центру мой сын теперь может хорошо сидеть без поддержки, стоять самостоятельно и ползать», - рассказала мать мальчика Мөнхтуяа. По словам матери, мальчик-инвалид проходит лечение в центре с сентября. «Я хотела бы выразить свою искреннюю благодарность китайской стороне за строительство объекта», - сказала мать.

Финансируемый в Китае медицинский центр для детей-инвалидов был официально введен в эксплуатацию в мае. Он оснащен 250 кроватями и современными медицинскими приборами и может обеспечить медицинское обслуживание 250 амбулаторных пациентов в день.

«Медицинский центр с современными устройствами является первым в своем роде в Монголии. С начала июня более 600 детей-инвалидов по всей Монголии прошли лечение в нашем центре, - сказала Рэнцэндорж Галбадрах, исполняющий обязанности директора центра. Большинство наших клиентов, или 70 процентов из них, - это дети, страдающие церебральным параличом», - сказала Галбадрах.

«Услуги физической реабилитации, особенно реабилитации детей, являются одним из новых секторов в монгольском медицинском секторе. Именно поэтому такого типа персонала в нашей стране недостаточно», - сказала она.

Директор отметила, что в июне 30 сотрудников центра прошли подготовку в Китае для реабилитации детей. Согласно официальным данным, на конец 2018 года в Монголии было 103 600 инвалидов, 11 процентов из которых дети.

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