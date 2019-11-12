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  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Фордоу

CA-NEWS (CA) -  Начало работ по обогащению урана на иранском подземном заводе в Фордоу нарушает соглашение между Тегераном и ведущими мировыми державами, заявило Агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ). В штаб-квартире этой организации в Вене подчеркнули, что запасы иранского обогащённого урана продолжают расти.

Агентство Reuters отмечает, что позиция Ирана противоречит ограничениям, которые были установлены международным соглашением 2015 года.

Власти Ирана возобновили обогащение урана в ответ на выход США в 2018 году из соглашения, известного как "ядерная сделка". Его подписали США, Россия, КНР, Великобритания, Франция – пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германия. Иранские власти заявляют, что готовы незамедлительно вернуться к соблюдению соглашения, если США отменят санкции, введённые после выхода Вашингтона из сделки.

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