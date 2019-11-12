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  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольская Energy Resources и китайские угольные гиганты договорились о сотрудничестве

CA-NEWS (MNG) -  Национальный и региональный крупный игрок Монголии на мировом угольном рынке, частная компания Energy Resources LLC приняла участие в одной из крупнейших международных выставок – China International Import Expo 2019.

Мероприятие проходит в Шанхае с 5 по 20 ноября.

В ходе выставки представители монгольской компании подписали ряд договоры по экспорту с мировыми гигантами угольного рынка мира Shanxi Coking Coal Group и China Energy Coal Group, и договорились о сотрудничестве в области развития и угольной технологии.

Инициативу о проведении выставки China International Import Expo высказал Председатель КНР Си Цзиньпин в мае 2017 года на форуме международного сотрудничества ”Один пояс и один путь“ в Пекине. Организаторами выставки стали Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая. 1-я международная выставка импорта China International Import Expo состоялась в 2018 году.

Мероприятие посетили свыше 400 000 китайских и 6000 иностранных покупателей. Общая сумма заключенных соглашений и контрактов составила 57,8 млрд долларов США. В 2019-м в ней принимают участие свыше 3,5 тысячи компаний из более чем 150 государств.

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