Монголия меняет закон об иммиграции

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 11 ноября в Национальном юридическом институте состоялось публичное обсуждение проекта поправки к Закону об иммиграции Монголии. Проект поправки направлен на упрощение выдачи виз, создание визового центра для консолидированной информации для иностранных туристов, продление сроков выдачи виз в соответствии с международными стандартами и улучшение общей визовой политики.

По словам заместителя директора Агентства по вопросам иммиграции Монголии Д. Тувшинтөр, в агентстве зарегистрировано более 27 000–28 000 иностранных путешественников, которые проживали в стране более 30 дней.

Иностранным гражданам грозит выдворение из Монголии, если их визы не были продлены или если они обвиняются в нарушении законодательства страны. Однако некоторые из них превышают срок действия визы по независящим от них обстоятельствам – например, становятся жертвами преступлений, проблем со здоровьем и семейных проблем. Так, Монголия рассматривает возможность продления срока визы с 90 до 180 дней по запросу международных организаций. Для этого изменения, оплата визы и другие расходы должны быть увеличены.

Кроме того, отели Монголии будут регистрировать иностранных граждан, которые останавливаются по краткосрочным визам, и передавать их информацию в иммиграционные службы.

Проект поправки к монгольскому закону об иммиграции появился после того, как полиция Монголии депортировала в общей сложности 759 граждан Китая, которые были обвинены в отмывании денег 2 ноября. По данным Иммиграционного агентства, их депортировали с черными отметиками в паспортах, запретив им въезд в страну на три года. Китайские граждане были арестованы в четырех гостиницах Улан-Батора в ходе совместных операций службы безопасности.