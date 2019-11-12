В Узбекистане на пачках сигарет начнут размещать устрашающие картинки

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане будут продавать пачки сигарет с устрашающими картинками, наглядным образом иллюстрирующими последствия табачной зависимости - рак легких и пищевода, рак губы и гортани, гангрена и мертворождение.

Министерство здравоохранения Узбекистана предложило внести дополнения в Общий технический регламент о табачной продукции, сообщили местные СМИ.

Дополнения в законодательство предусматривают эскизы предупреждений, которые будут размещать на переднюю и заднюю стороны упаковки табачной продукции.

«Площадь предупреждения, согласно проекту постановления правительства, будет составлять не менее 40 процентов площади каждой из основных сторон потребительской упаковки и блока. При этом предупреждение должно размещаться в левом углу передней и задней основных сторон потребительской упаковки и блоков. Эскизы должны обновляться не чаще, чем раз в пять лет", - говорится в проекте документа, выставленного на общественно обсуждение на площадке СОВАЗ.