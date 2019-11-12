Польская пианистка Александра Свигут выступит в Улан-Баторе

CA-NEWS (MNG) - По случаю 101-й годовщины независимости Польши 14 ноября в Монгольской государственной филармонии в Улан-Баторе будет организован концерт польской пианистки Александры Свигут. Она исполнит произведения польского композитора Фредерика Шопена и известных монгольских композиторов С. Гончигсумлаа и Б.Шарава.

Александра Свигут, родившаяся в Новом Сонче, с 2011 по 2013 год училась у профессора П. Палечного в Музыкальном университете им. Фридерика Шопена, и является лауреатом 1-го Международного конкурса Шопена по инструментам периода в Варшаве (2018).

В настоящее время она продолжает обучение в Музыкальной академии имени Кароля Шимановского в Катовице под руководством профессора Войцеха Свиталы. В то же время она также изучает клавесин и игру на фортепиано. Она участвовала в международных и национальных конкурсах пианистов; самые важные призы, которые она получила, включают: 2-й приз на Международном конкурсе молодых пианистов в Эттлингене и 2-й приз на Международном конкурсе пианистов в Новом Орлеане, а также 2-й приз и специальный приз на Международном конкурсе пианистов для молодых музыкантов в Энсхеде.

Артистка выступила с Лодзинской филармонией, Подляской филармонией, Симфоническим оркестром Университета им. Фридерика Шопена в Варшаве, Нидерландской симфонией, Лиепайской симфонией, Камерным оркестром AUKSO и Оркестром Академии Бетховена.



