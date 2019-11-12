Урожай картофеля в Монголии обеспечен на 100%

CA-NEWS (MNG) - Необходимость внедрения кластерной системы в сельскохозяйственном секторе была подчеркнута на Национальной конференции по выращиванию овощей и фруктов, которая состоялась на днях в Госрезиденции в Улан-Баторе.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы поддержки развития орошаемого земледелия и ускоренного земледелия посредством политики.

Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Чултэмийн Улаан подчеркнул важность увеличения орошаемых сельскохозяйственных угодий с целью адаптации к изменению климата и получения как можно меньшего ущерба, отметив, что передовые технологии имеют решающее значение для развития ускоренного сельского хозяйства.

В ходе конференции фермеры выразили свою потребность в финансировании с низкими процентными долгосрочными кредитами для строительства теплиц для выращивания фруктов и ягод в зимний период, помимо выращивания их на полях. В настоящее время 92% всех выращиваемых фруктов и ягод составляют облепиха, черная смородина - 4,5%, остальные - 3,2%.

Поскольку Монголия ежегодно импортирует 20-25 тысяч тонн фруктов и ягод, была поставлена цель обеспечить к 2025 году 10% спроса со стороны отечественных фермеров и 15-20% к 2030 году. В настоящее время только 7-8 процентов внутренних потребностей удовлетворяются за счет диких и культивируемых фруктов.

В этом году было собрано 189 тыс.тонн картофеля и 90,8 тыс.тонн овощей, при этом картофель обеспечен на 100 процентов, а овощи - на 40 процентов из внутренних потребностей на 2019 год.