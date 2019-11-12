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  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Турция начала депортировать захваченных в Сирии в плен участников "ИГ"

CA-NEWS (CA) -  Турция 11 ноября начала депортировать захваченных в Сирии в плен иностранных граждан, которые предположительно являлись участниками террористической группировки "Исламское государство".

Министерство внутренних дел страны сообщило о депортации гражданина США. Объявлено, что 14 ноября будут депортированы 7 граждан Германии. Готовится депортация также 11 граждан Франции и бывших бойцов "ИГ" из Ирландии и Дании. Они должны быть отправлены в страны, гражданами которых они являются. О реакции европейских государств пока не сообщается.

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что на севере Сирии в ходе недавней операции турецких войск были захвачены около 300 иностранцев – участников "ИГ". Кроме того, более тысячи зарубежных джихадистов находятся в турецких тюрьмах. Эрдоган неоднократно критиковал европейские страны за неохоту, как он утверждал, заниматься судьбой их граждан, присоединившихся к "ИГ" и попавших в плен в ходе боёв против группировки в Сирии. Президент США Дональд Трамп также призывал европейские страны принять участников "ИГ", которые содержатся в лагерях в Сирии под охраной курдов – союзников США. В ходе турецкой операции против курдов на севере Сирии, как сообщается, нескольким сотням из них удалось бежать.

Ряд европейских государств, включая Великобританию, лишили гражданства некоторых своих граждан, присоединившихся к джихадистам в Сирии и Ираке. Турция утверждает, что намерена репатриировать и этих людей, но неясно, примут ли их страны их бывшего гражданства.

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