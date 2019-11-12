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  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Стивен Сигал поздравил зятя Мирзиёева с избранием президентом MMA Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Американский актер Стивен Сигал на своей страничке в Instagram поздравил Отабека Умарова c избранием на должность президента MMA (смешанные боевые искусства) Узбекистана.

«Мой друг Отабек Умаров только что был назначен главой Ассоциации ММА Узбекистана. Поздравляю, брат» - написал Стивен Сигал.

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My friend Otabek Umarov just got appointed as the head of the MMA association of Uzbekistan. Congrats brother!

Публикация от Steven Seagal (@seagalofficial)11 Ноя 2019 в 2:52 PST

Ранее, 9 ноября, первый заместитель руководителя службы безопасности президента Узбекистана Отабек Умаров был избран в качестве председателя новоиспеченной спортивной лиги. Отабек Умаров также является главой Федерации триатлона Узбекистана.

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