Стивен Сигал поздравил зятя Мирзиёева с избранием президентом MMA Узбекистана
- Узбекистан, общество
- 10:56, 12 ноября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Американский актер Стивен Сигал на своей страничке в Instagram поздравил Отабека Умарова c избранием на должность президента MMA (смешанные боевые искусства) Узбекистана.
«Мой друг Отабек Умаров только что был назначен главой Ассоциации ММА Узбекистана. Поздравляю, брат» - написал Стивен Сигал.
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My friend Otabek Umarov just got appointed as the head of the MMA association of Uzbekistan. Congrats brother!
Ранее, 9 ноября, первый заместитель руководителя службы безопасности президента Узбекистана Отабек Умаров был избран в качестве председателя новоиспеченной спортивной лиги. Отабек Умаров также является главой Федерации триатлона Узбекистана.