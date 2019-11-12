Стивен Сигал поздравил зятя Мирзиёева с избранием президентом MMA Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Американский актер Стивен Сигал на своей страничке в Instagram поздравил Отабека Умарова c избранием на должность президента MMA (смешанные боевые искусства) Узбекистана.

«Мой друг Отабек Умаров только что был назначен главой Ассоциации ММА Узбекистана. Поздравляю, брат» - написал Стивен Сигал.

Ранее, 9 ноября, первый заместитель руководителя службы безопасности президента Узбекистана Отабек Умаров был избран в качестве председателя новоиспеченной спортивной лиги. Отабек Умаров также является главой Федерации триатлона Узбекистана.