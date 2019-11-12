Казахстанского активиста Жанболата Мамая не стали арестовывать за нарушение пробационного контроля

CA-NEWS (KZ) - Департамент уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Алматинской области не нашел нарушений в действиях активиста Жанболата Мамая. Об этом журналистам после выхода из управления полиции Карасайского района Алматинской области утром 11 ноября сказал сам активист.

Заявивший в прошлом месяце о планах создания партии 31-летний Жанболат Мамай последние два года находится на пробационном контроле. В субботу он был на митинге в Алматы, участники которого призвали к проведению политических реформ. Вечером в тот же день Мамай заявил в социальной сети Facebook, что к нему домой явились представители службы пробации и вручили повестку о вызове в службу пробации, фотокопию которой Мамай опубликовал в своем посте. Он заявил, что планируется рассматривать вопрос о его аресте в связи с тем, что в выходной день он находился не по адресу проживания.

Однако, по словам Мамая, беседовавший с ним в управлении представитель ДУИС лишь взял с него объяснительную. «В объяснительной я написал, что в тот день я был на несанкционированном митинге. Он [представитель департамента] принял объяснительную и не стал задерживать меня», — говорит Жанболат Мамай. Со слов активиста, «поскольку законность не нарушена» представитель департамента заверил, что в настоящее время ему ничего не вменяется, вопрос о передаче материалов в суд, по его словам, не стоит.

Мамай добавил, что полагает, что такое решение вызвано тем, что власти, вероятно, опасаются политизации дела. Аналогичное мнение высказали прибывшие к зданию полиции поддержать Мамая политик Тулеген Жукеев и журналист Рысбек Сарсенбай.

Мамай, сообщая о вызове в службу пробации в трансляции в социальной сети, заявил, что считает попыткой оказать давление на него проверку службы пробации, проведенную днем в выходной день, и призвал СМИ и активистов поддержать его. «Мне предстоит находиться под пробационным контролем еще несколько месяцев. Весной мне сделали предупреждение за то, что был ведущим [дискуссионного] клуба “Политон”. Если мне дадут еще одно предупреждение, то могут снова отправить в тюрьму», — заявил тогда Мамай.

Жанболат Мамай, работавший редактором ныне закрытой газеты «Саяси калам. Трибуна» («Политическое перо. Трибуна»), в феврале 2017 года был взят под стражу по обвинению в легализации денег, которые, как утверждают власти, были выведены бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым из БТА Банка. Мамай и его сторонники назвали обвинения надуманными. 7 сентября районный суд в Алматы признал журналиста виновным и назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься журналистской деятельностью сроком на три года. Его освободили в зале суда. 10 апреля 2019 года Алматинский областной суд в Талдыкоргане отклонил прошение журналиста Жанболата Мамая об условно-досрочном освобождении от трехлетнего ограничения свободы.

В октябре Мамай объявил о намерении создать партию. В начале ноября он сообщил, что служба пробации не позволила ему выехать в регионы для встреч с единомышленниками.