Сборная Узбекистана по современному пятиборью впервые завоевала лицензию на Олимпиаду

- Узбекистан, спорт
- 11:50, 12 ноября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Впервые в истории узбекского спорта завоевана лицензия на Олимпиаду по современному пятиборью, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
В настоящее время в городе Ухань (Китай) проходит лицензионный чемпионат Азии-Океании по современному пятиборью. Впервые в истории узбекского спорта представительница Узбекистана Алисэ Фахрутдинова удостоилась лицензии на Летние олимпийские игры. В этих соревнованиях сборная вошла в первую тройку самых сильных стран континента и благодаря этому, удостоилась одной лицензии.
Первая пятёрка чемпионата:
1. Южная Корея
2. Япония
3. Узбекистан
4. Китай
5. Казахстан
До недавнего времени современное пятиборье не было широко развито в Узбекистане, спортсмены даже не имели базу для проведения тренировок. Багодаря оказанному вниманию развитию спорта со стороны правительства, а также усилиям действующего руководства федерации этот вид спорта стал широко развиваться, спортсмены начали успешно выступать на международных соревнования, отметили в НОК.