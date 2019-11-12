РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сборная Узбекистана по современному пятиборью впервые завоевала лицензию на Олимпиаду

CA-NEWS (UZ) -  Впервые в истории узбекского спорта завоевана лицензия на Олимпиаду по современному пятиборью, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

В настоящее время в городе Ухань (Китай) проходит лицензионный чемпионат Азии-Океании по современному пятиборью. Впервые в истории узбекского спорта представительница Узбекистана Алисэ Фахрутдинова удостоилась лицензии на Летние олимпийские игры. В этих соревнованиях сборная вошла в первую тройку самых сильных стран континента и благодаря этому, удостоилась одной лицензии.

Первая пятёрка чемпионата:

1. Южная Корея
2. Япония
3. Узбекистан
4. Китай
5. Казахстан

До недавнего времени современное пятиборье не было широко развито в Узбекистане, спортсмены даже не имели базу для проведения тренировок. Багодаря оказанному вниманию развитию спорта со стороны правительства, а также усилиям действующего руководства федерации этот вид спорта стал широко развиваться, спортсмены начали успешно выступать на международных соревнования, отметили в НОК.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Юные пианисты Монголии завоевали первое место на международном турнире в США и Южной Корее
  • Душанбе импортирует 300 тонн говядины из Беларуси
  • Токаев поручил министру образования Казахстана без спешки переходить на 12-летнее обучение
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×