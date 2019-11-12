Сборная Узбекистана по современному пятиборью впервые завоевала лицензию на Олимпиаду

CA-NEWS (UZ) - Впервые в истории узбекского спорта завоевана лицензия на Олимпиаду по современному пятиборью, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

В настоящее время в городе Ухань (Китай) проходит лицензионный чемпионат Азии-Океании по современному пятиборью. Впервые в истории узбекского спорта представительница Узбекистана Алисэ Фахрутдинова удостоилась лицензии на Летние олимпийские игры. В этих соревнованиях сборная вошла в первую тройку самых сильных стран континента и благодаря этому, удостоилась одной лицензии.

Первая пятёрка чемпионата:

1. Южная Корея

2. Япония

3. Узбекистан

4. Китай

5. Казахстан

До недавнего времени современное пятиборье не было широко развито в Узбекистане, спортсмены даже не имели базу для проведения тренировок. Багодаря оказанному вниманию развитию спорта со стороны правительства, а также усилиям действующего руководства федерации этот вид спорта стал широко развиваться, спортсмены начали успешно выступать на международных соревнования, отметили в НОК.