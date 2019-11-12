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  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане сотрудникам Центробанка запретили заниматься бизнесом

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана подписал закон «О Центральном банке Республики Узбекистан» в новой редакции, которым вводится ряд ограничительных мер для работников Центробанка.

Согласно закону, работникам Центрального банка запрещается:

- заниматься какими-либо другими видами оплачиваемой деятельности, за исключением научной и преподавательской деятельности;

- входить в состав наблюдательных советов банков, органов хозяйственного управления и хозяйствующих субъектов;

- разглашать или использовать в интересах третьих лиц информацию, составляющую банковскую тайну, или другую информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством, ставшую им известной в связи с исполнением своих служебных обязанностей.

В соответствии с закнодательством, теперь привлечение работников Центрального банка для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, и других субъектов, указанных в Законе, не допускается.

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