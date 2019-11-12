Монгольская модель отмечена короной на выставке Miss Auto D’Elegance 2019 в Австралии

CA-NEWS (MNG) - Монгольская модель Д.Шурэнцэцэг была коронована на выставке Miss Auto D’Elegance 2019 в Австралии; теперь она будет работать в качестве посла по благотворительности на различных общественных мероприятиях и будет способствовать повышению осведомленности о различных благотворительных программах.

Ранее Шурэнцэцэг выиграла титулы Miss Global City на конкурсе Miss Mongolia-2009 и Miss Model от Miss Mongolia-2011, а также Miss Model на Фестивале моды Goyol-2019 Fashion Festival.

В этом году конкурс красоты собрал деньги для поддержки детей с синдромом Дауна. Девушка в настоящее время живет в Австралии. Она работает как модель «Face of ООGII» - бренд, иницированный другой монголкой Н.Оюунцэцэг.

Три года назад девушка - фрилансер Н.Оюунцэцэг начала свой бизнес. Ее бренд «Face of ООGII», означающий краткий вариант ее имени, становится популярным в Австралии. Свой бренд девушка создала, чтобы начать производство женской обуви. Новую модель туфель из змеиной кожи на шпильке Н.Оюунцэцэг разработала сама в 2016 году.