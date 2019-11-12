В Таджикистане сотрудники военкомата в ходе «облавы» увели в армию уже отслужившего парня (видео)

CA-NEWS (TJ) - 25-летний житель Шахринава Алишер Косимов сетует на то, что сотрудники военного комиссариата утром 11 ноября незаконно ворвались к ним домой и хотели “призвать его в армию”.

По его словам, он недавно вернулся в Таджикистан из России, чтобы пролечить заболевание желудка.

Радио Озоди попыталось получить комментарий военного комиссариата и отдела милиции Шахринава, но безуспешно. В Минобороны нам заявили, что в ходе призывной кампании никого не задерживают в доме или на улице, потому что “по закону такие действия запрещены”. ​

Алишер Косимов, житель улицы Сомони Шахринавского района, сказал 11 ноября, что несколько сотрудников военкомата без разрешения вторглись в его дом, чем сильно напугали женщин и детей. “Ворота были закрыты. Они перепрыгнули через них и ворвались в дом. Две наши невестки с детьми были сильно напуганы”, - сказал он. По словам собеседника, непрошенные гости не нашли его в доме, и увели с собой его брата, который уже отслужил в армии.

Косимов отправил видео в редакцию Радио Озоди, которое было снято домочадцами: под возмущенные крики женщин сотрудники милиции уводят с собой брата Алишера, сажают в машину и уезжают.

По словам Алишера Косимова, позже милиционеры отпустили брата. «Это уже второй случай, когда сотрудники военкомата незаконно вторгаются в наш дом с «облавой», - говорит он.

В этом году в социальных сетях было опубликовано несколько видео, на которых зафиксированы факты незаконного метода призыва в армию. Тем временем власти отрицают существование «облавы». По закону, правоохранительные органы имеют право на принудительный привод только в том случае, если молодой человек подписывает призывную повестку, но не является в военный комиссариат.

Осенняя призывная кампания в Таджикистане, начавшаяся 1 октября, продолжится до конца ноября. Каждый район республики имеет план по призыву, который должен быть выполнен безоговорочно. Отсюда и распространенная практика «облавы».

По данным Минобороны, на сегодняшний день план по призыву выполнен уже на 80% и «по сравнению с прошлыми годами кампания проходит лучше и организованнее». В свою очередь независимые эксперты отмечают, что в ходе призывных кампаний этого года увеличилось количество жалоб на «облавы», что вызывает обеспокоенность.