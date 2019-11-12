РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Боливии получил убежище в Мексике

CA-NEWS (CA) -  Ушедший 10 ноября в отставку президент Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, которая предоставила ему убежище. Об этом написал в твиттере министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

Ранее власти Мексики сообщили о предоставлении Моралесу политического убежища из гуманных соображений. Жизнь Моралеса находилась в опасности и решение предоставить ему убежище принято в рамках долгой традиции укрывать изгнанников, сообщил глава мексиканского МИДа. Ранее Моралес сам устно и письменно обратился к Мехико с просьбой об убежище. Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье, 10 ноября, объявил об уходе в отставку. Это произошло в тот же день, когда на фоне массовых протестов он дал обещание провести новые президентские выборы в Боливии. Протесты начались после того, как Высший избирательный суд страны огласил итоги президентских выборов, состоявшихся 20 октября. Суд объявил Моралеса победителем в первом туре. Его главный оппонент, бывший журналист Карлос Меса, не признал результатов, заявил о массовых фальсификациях и призвал своих сторонников выйти на улицы, требуя проведения второго тура. В столкновениях с полицией погибли три человека.Вслед за Моралесом свои посты покинули вице-президент, председатели обеих палат парламента страны, а также ряд министров, их заместителей и губернаторов. Кроме того, полиция арестовала председателя Высшего избирательного суда Боливии Марию Эухению Чоке и её заместителя. Накануне сообщалось, что полиция Боливии получила ордер на арест Моралеса.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Душанбе импортирует 300 тонн говядины из Беларуси
  • По итогам монгольско-китайского форума подписаны соглашения на 300 млн юаней
  • Южная Корея назначила нового посла в Монголии и девяти других странах
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×