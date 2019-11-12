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  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сотрудник российской нефтяной компании «Лукойл» обозвал узбекских рабочих «толпой баранов» (видео)

CA-NEWS (UZ) -  Руководящий сотрудник публичного акционерного общества «Лукойл» оскорбил местных рабочих комплекса подготовки газа «Джалакудук» в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области.

На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении журналистов, запечатлен мужчина в каске с логотипом российской нефтяной компании, оскорбляющий местных рабочих, передает centralasian.org.

Сообщается, что мужчину зовут Иван Александрович Шилов. Он является главным энергетиком ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». ​Представитель упомянутой компании Камолиддин Носиров подтвердил информацию о том, что Шилов является главным энергетиком «Лукойла» в ташкентском офисе. Носиров не стал отрицать, что инцидент с оскорблением дехканабадских рабочих действительно имел место быть.

На видеозаписи слышны оскорбления Шилова в адрес местных рабочих.

Сотрудник отдела кадров «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» согласился прокомментировать данную видеозапись, попросив при этом не указывать его имя в статье. По словам собеседника, видео записано в цехе по производству газа «Хисор».

– Видео снято в комплексе подготовки газа «Джалакудук» в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области. Мужчину, который матерится на видеозаписи, зовут Иван Александрович Шилов. Он приехал в Узбекистан из Перми. Сидит в офисе компании в Ташкенте. Работает главным энергетиком «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани», – сказал сотрудник отдела кадров компании. Он говорит, что это видео распространилось среди рабочих.

– Поэтому руководство компании взяло с них расписки, чтобы эта видеозапись не «просочилась» в социальные сети, – добавил собеседник.

Один из местных рабочих «Лукойла» говорит, что в компании существует практика «публичного унижения, оскорбления и увольнения с работы за незначительные ошибки местных рабочих, не владеющих русским языком».

Добыча газа является основным видом деятельности «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». «Лукойл» осуществляет деятельность на территории Узбекистана на основании соглашений о разделе продукции (СРП) по проектам «Кандым-Хаузак-Шады-Кунград», «Юго-Западный Гиссар» и «Арал». Узбекская национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» является стратегическим партнером российской компании по данным проектам.

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