Сотрудник российской нефтяной компании «Лукойл» обозвал узбекских рабочих «толпой баранов» (видео)

- Узбекистан, общество
- 13:47, 12 ноября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Руководящий сотрудник публичного акционерного общества «Лукойл» оскорбил местных рабочих комплекса подготовки газа «Джалакудук» в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области.
На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении журналистов, запечатлен мужчина в каске с логотипом российской нефтяной компании, оскорбляющий местных рабочих, передает centralasian.org.
Сообщается, что мужчину зовут Иван Александрович Шилов. Он является главным энергетиком ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». Представитель упомянутой компании Камолиддин Носиров подтвердил информацию о том, что Шилов является главным энергетиком «Лукойла» в ташкентском офисе. Носиров не стал отрицать, что инцидент с оскорблением дехканабадских рабочих действительно имел место быть.
На видеозаписи слышны оскорбления Шилова в адрес местных рабочих.
Сотрудник отдела кадров «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» согласился прокомментировать данную видеозапись, попросив при этом не указывать его имя в статье. По словам собеседника, видео записано в цехе по производству газа «Хисор».
– Видео снято в комплексе подготовки газа «Джалакудук» в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области. Мужчину, который матерится на видеозаписи, зовут Иван Александрович Шилов. Он приехал в Узбекистан из Перми. Сидит в офисе компании в Ташкенте. Работает главным энергетиком «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани», – сказал сотрудник отдела кадров компании. Он говорит, что это видео распространилось среди рабочих.
– Поэтому руководство компании взяло с них расписки, чтобы эта видеозапись не «просочилась» в социальные сети, – добавил собеседник.
Один из местных рабочих «Лукойла» говорит, что в компании существует практика «публичного унижения, оскорбления и увольнения с работы за незначительные ошибки местных рабочих, не владеющих русским языком».
Добыча газа является основным видом деятельности «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». «Лукойл» осуществляет деятельность на территории Узбекистана на основании соглашений о разделе продукции (СРП) по проектам «Кандым-Хаузак-Шады-Кунград», «Юго-Западный Гиссар» и «Арал». Узбекская национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» является стратегическим партнером российской компании по данным проектам.