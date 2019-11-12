Назарбаев предложил помощь в организации встречи Зеленского и Путина - Reuters

CA-NEWS (CA) - Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил помощь в организации переговоров российского и украинского лидеров, сообщил Reuters.

По словам Назарбаева, он уже получил от Владимира Зеленского согласие на встречу и сообщил об этом Владимиру Путину. Москва и Киев эту информацию пока не комментируют.

"Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Если будет нужна нейтральная площадка, я предложил Казахстан", – цитирует Назарбаева агентство Reuters. О предложении бывшего президента Казахстана также пишет РИА "Новости".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко накануне заявил, что Зеленский пытается не то чтобы договориться с Путиным, а найти возможность построить такие отношения с Россией, при которых на территории Украины не будут погибать люди.

Прекращение войны в Донбассе было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Последние месяцы Киев добивается проведение саммита в "Нормандском формате" для продолжения переговоров по урегулированию конфликта, однако дата возможной встречи пока не определена.