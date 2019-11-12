Южная Корея выделит $74 миллиона на оснащение больниц Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Южнокорейский "Эксимбанк" выделил 74 миллиона долларов на проект по оснащению больниц Узбекистана современным медицинским оборудованием.

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана 11 ноября сообщило, что по итогам встречи с представителями "Эксимбанка" в Ташкенте был подписан протокол о сотрудничестве.

Проект предусматривает оснащение более 150 медицинских учреждений в отдаленных районах и сельской местности Узбекистана высокотехнологичным оборудованием, вспомогательными медицинскими материалами и инструментами для повышения качества услуг.