РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Южная Корея выделит $74 миллиона на оснащение больниц Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Южнокорейский "Эксимбанк" выделил 74 миллиона долларов на проект по оснащению больниц Узбекистана современным медицинским оборудованием.

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана 11 ноября сообщило, что по итогам встречи с представителями "Эксимбанка" в Ташкенте был подписан протокол о сотрудничестве.

Проект предусматривает оснащение более 150 медицинских учреждений в отдаленных районах и сельской местности Узбекистана высокотехнологичным оборудованием, вспомогательными медицинскими материалами и инструментами для повышения качества услуг.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Иран сообщил об открытии крупного месторождения нефти
  • Юные пианисты Монголии завоевали первое место на международном турнире в США и Южной Корее
  • Монгольская балерина исполнит "Жизель" в Южной Корее
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×